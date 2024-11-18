Дрессировщик Юрий Куклачев опроверг сообщения СМИ о госпитализации. Ранее писали, что артиста доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем.

Куклачев в разговоре с 360.ru рассказал про плановое обследование у врачей, которое надо проходить каждый год. Также он пожаловался на «шумиху» со стороны средств массовой информации.

«Это вообще кошмар, сразу пишут! Мне нужно обследоваться каждый год. И уже шум сразу - в больницу забрали… Я-то работаю, люди билеты начнут покупать. Перепугают их всех теперь. Я здоров, но после такого инфаркта нужно обязательно обследоваться», - рассказал артист.

Напомним, что в апреле Юрия Куклачева госпитализировали с обширным инфарктом во время юбилейного шоу в Москве. Операция продлилась почти 3,5 часа.