При минометном обстреле ВСУ поселка Красное под Белгородом погиб местный житель

Один человек погиб, еще один ранен в результате массированного артудара ВСУ по жилым домам и инфраструктуре белгородского поселка Красное. О последствиях атаки со стороны Украины сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Под минометный обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 4 прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель», - рассказал о трагедии глава региона в Telegram.

Гладков уточнил, что один из украинских снарядов попал в поселковый магазин - ранения получила продавщица. Женщину доставили в больницу для оказания экстренной помощи.

Вражеские снаряды оставили поселок без света, аварийные бригады оперативно восстановили электросети в Красном.

Всего по данным Гладкова 31 декабря 2023 года ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области на пяти направлениях, используя артиллерию, гранатометы и БПЛА. Один из дронов с взрывчаткой устранили подразделения РЭБ ВС РФ - коптер удалось посадить и не допустить детонации взрывного устройства.

Ранее сообщалось о гибели 24 человек при ударе ВСУ по Белгороду, тяжелые ранения получили свыше 80 горожан.