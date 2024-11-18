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Дуда испугался возможного договора России и Германии по «Северному потоку»

Польский президент заявил о возможной попытке Германии вернуть доступ к российскому газу.
Таисия Кваша 2024-11-18 17:35:37
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польша боится возможного договора России и Германии по возобновлению работы газопровода «Северный поток». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Дуда прокомментировал недавние переговоры по телефону между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что данный разговор не был ранее согласован с другими представителями ЕС.
Также польский президент отметил, что это попытка Германии вернуть возможность покупать российский газ.

«Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода «Северный поток», - заявил Дуда.

Сама Польша, по словам президента, выступала против решения по «Северному потоку».

Напомним, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Путин напомнил о том, что нынешний кризис стал результатом агрессивной политики НАТО. По итогам звонка российский лидер и канцлер Германии договорились поддерживать связь в будущем.

#Россия #в стране и мире #Польша #Германия #Северный поток #Анджей Дуда
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