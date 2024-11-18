Тренер «Ленинградца» Евсеев раскрыл подробности драки в Астрахани

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев рассказал корреспонденту «Звезды» подробности драки, произошедшей после выездного матча в Астрахани. Специалист отметил, что плохо видит после нападения - ранее в клубе говорили, что в лицо Евсееву попало содержимое перцового баллончика.

«Я не вижу, куда иду. Зрение не восстановилось... Защищал себя от посягательства на жизнь. Вот и все», - сказал экс-футболист сборной России нашему корреспонденту Павлу Кутаренко.

Напомним, что нападение произошло в ночь с 17 на 18 ноября. К Евсееву, который находился в компании двух представителей «Ленинградца», подошли двое нетрезвых местных жителей и попросили закурить. Услышав отказ, они набросились на спортсменов. При этом один из хулиганов имел при себе нож, а второй - перцовый баллончик.

В результате представители ФК попали в больницу, но вскоре были выписаны. Хулиганы задержаны полицией - один из них находился под следствием за мошенничество.