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Тренер «Ленинградца» Евсеев раскрыл подробности драки в Астрахани

По словам футболиста, после нападения у него появились проблемы со зрением.
Алексей Курильченко Павел Кутаренко 2024-11-18 16:53:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев рассказал корреспонденту «Звезды» подробности драки, произошедшей после выездного матча в Астрахани. Специалист отметил, что плохо видит после нападения - ранее в клубе говорили, что в лицо Евсееву попало содержимое перцового баллончика.

«Я не вижу, куда иду. Зрение не восстановилось... Защищал себя от посягательства на жизнь. Вот и все», - сказал экс-футболист сборной России нашему корреспонденту Павлу Кутаренко.

Напомним, что нападение произошло в ночь с 17 на 18 ноября. К Евсееву, который находился в компании двух представителей «Ленинградца», подошли двое нетрезвых местных жителей и попросили закурить. Услышав отказ, они набросились на спортсменов. При этом один из хулиганов имел при себе нож, а второй - перцовый баллончик.

В результате представители ФК попали в больницу, но вскоре были выписаны. Хулиганы задержаны полицией - один из них находился под следствием за мошенничество.

#нападение #наш эксклюзив #Астрахань #вадим евсеев
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