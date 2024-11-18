В Астрахани задержаны напавшие на чемпиона РФ по футболу Евсеева

Полиция задержала двух жителей Астрахани, которые подозреваются в нападении на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева. Как сообщили правоохранители, задержанные были инициаторами драки, в которой пострадали несколько человек.

По данным следствия, драка произошла ночью 18 ноября. Двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения подошли к представителям футбольного клуба и попросили закурить. Услышав отказ, молодые люди напали на спортсменов.

Напавшие имели при себе перцовый баллончик и нож. В результате драк трое потерпевших доставлены в медучреждение. Отмечается, что один из напавших находится под следствием за мошенничество.

Как сообщили в клубе «Ленинградец», среди пострадавших был и Вадим Евсеев. Драка произошла после матча ленинградского клуба с астраханским «Волгарем». Евсеева облили смесью за перцового баллончика, а тренер Александр Шмарко получил порез щеки. Пострадавшие уже выписаны из больницы и вернутся в Санкт-Петербург 19 ноября.