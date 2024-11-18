Экипажи Су-35С прикрыли авиацию ВКС России в курском приграничье

Минобороны России сообщает, что экипажи истребителей Су-35С прикрыли российскую авиацию в приграничье Курской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики, действуя в заданном районе, прикрывали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. Прикрываемые экипажи в это время наносили авиаудары по бронетехнике и личному составу ВСУ.

Кроме этого, отмечено, что экипаж Су-35 в ходе действий по прикрытию обнаружил объекты украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы на украинских боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.