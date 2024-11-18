МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-35С прикрыли авиацию ВКС России в курском приграничье

Самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации вместе с вертолетами армейской авиации смогли нанести удары по наземным целям благодаря действиям летчиков-истребителей.
2024-11-18 16:26:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что экипажи истребителей Су-35С прикрыли российскую авиацию в приграничье Курской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики, действуя в заданном районе, прикрывали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. Прикрываемые экипажи в это время наносили авиаудары по бронетехнике и личному составу ВСУ. 

Кроме этого, отмечено, что экипаж Су-35 в ходе действий по прикрытию обнаружил объекты украинской ПВО. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы на украинских боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #су-35с #приграничье #Воздушное прикрытие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 