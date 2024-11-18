Стали известны подробности о состоянии футболиста Евсеева

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец», шестикратный чемпион РФ по футболу Вадим Евсеев получил травму глаз в ходе нападения неизвестных в Астрахани.

«Состояние нормальное, больницу уже покинул. Глаза пока не видят. Готовимся к вылету в Санкт-Петербург», - ответил он журналистам из «РБ Спорт».

Глава пресс-службы петербургского клуба заявил, что нападение носит криминальный характер и ничем не связано с футболом. На данный момент ведется следствие.

Ранее в Астрахани задержали двоих подозреваемых в нападении на представителей клуба «Ленинградец». Нападавшие имели при себе перцовый баллончик и нож. Пострадавших, самого Евсеева, заместителя тренера Александра Шматко и еще одного сотрудника, доставили в больницу.