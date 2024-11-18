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Во всех регионах России прошел Военно-патриотический диктант

Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре.
2024-11-18 16:24:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во всех регионах России при поддержке Минобороны прошел Военно-патриотический диктант. В Москве основной площадкой стал Театр Российской армии.

Участники отвечали на 50 вопросов - о знаменитых полководцах, исторических сражениях и особенностях оружия. Отдельный блок посвятили специальной военной операции.

На ответы организаторы отвели час. Впереди подведение итогов. Ожидается, что их объявят в декабре, в канун Нового года.

За два предыдущих года проведения диктанта к акции присоединились более 363 тысяч человек из 89 регионов России. Помимо Минобороны, поддержку акции оказали ДОСААФ, «Юнармия» и региональные центры «Авангард».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #патриотизм #диктант
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