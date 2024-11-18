Во всех регионах России прошел Военно-патриотический диктант

Во всех регионах России при поддержке Минобороны прошел Военно-патриотический диктант. В Москве основной площадкой стал Театр Российской армии.

Участники отвечали на 50 вопросов - о знаменитых полководцах, исторических сражениях и особенностях оружия. Отдельный блок посвятили специальной военной операции.

На ответы организаторы отвели час. Впереди подведение итогов. Ожидается, что их объявят в декабре, в канун Нового года.

За два предыдущих года проведения диктанта к акции присоединились более 363 тысяч человек из 89 регионов России. Помимо Минобороны, поддержку акции оказали ДОСААФ, «Юнармия» и региональные центры «Авангард».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.