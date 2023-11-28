«Военно-патриотический диктант» прошел во всех регионах России

Акция способствует укреплению ценностного отношения к сохранению и развитию культурно-исторического разнообразия и наследия многонационального народа России.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В регионах России прошла акция «Военно-патриотический диктант». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Участники акции проверили свои знания о героях, полководцах, битвах и сражениях, культурном и военном наследии, художественных произведениях об истории нашей страны.

Принять участие смогли все желающие не моложе 14 лет. В Москве просветительская акция прошла в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участники за один час ответили на 50 вопросов.

«Такие просветительские акции приобретают сегодня особенное значение, ведь наша страна и весь мир в целом переживают крайне непростое время. В такие периоды особенно важно помнить о своем историческом наследии и максимально вовлекать молодое поколение в изучение тех ценностей, что составляют достояние нашей страны», - сказала директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Впервые акция состоялась в прошлом году. Организаторами «Военно-патриотического диктанта» выступают центр «Авангард» и Российское общество «Знание» при поддержке Минобороны России, правительства Москвы и Московской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.