Песков назвал ответом на санкции ограничение поставок урана в США

Ограничение поставок обогащенного урана в Штаты - ответная мера на санкции, которая не принесет ущерба экономики РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос, соответствует ли новое решение Кремля интересам России и будет ли оно действовать в рамках дипломатических отношений Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Действительно, введен запрет, но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Здесь ни о каком ущербе для наших интересов речи не идет», - ответил пресс-секретарь президента.

Ранее Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Данная мера была введена для повышения устойчивости экономики страны, а также в ответ на запрет с 2028 года импорта урановой продукции из РФ.