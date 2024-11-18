На второй поток «Времени героев» за три дня подали заявку 6 640 человек

В минувшую пятницу стартовала дополнительная регистрации на отбор во второй поток кадровой программы для ветеранов специальной операции «Время героев». За три дня заявки подали более 6,5 тысячи человек

«6640 заявок было подано за первые три дня дополнительной регистрации на отбор во второй поток президентской программы "Время героев"», - говорится в Telegram-канале программы.

Отмечается, что регистрация продлится до 15 января следующего года.

Напомним, 12 участников первого потока кадровой программы уже получили новые назначения на ответственные должности. Например, в начале ноября президент Владимир Путин назначил главой Тамбовской области Евгения Первышова.

Евгений Первышов являлся мэром Краснодара с 2016 по 2021 год. Затем он был избран депутатом Государственной думы РФ, а в октябре 2022 года стал участником специальной операции. С мая этого года ветеран проходил обучение на программе «Время героев».