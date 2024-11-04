МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин предложил участнику СВО Первышову стать главой Тамбовской области

Президент отметил, что новая должность «требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности».
Анастасия Бобылева 2024-11-04 21:27:45
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин предложил участнику СВО Евгению Первышову, проходящему кадровую программу «Время героев», занять пост главы Тамбовской области. Первышов в личной беседе сказал, что склонен принять это предложение.

«Конечно, все, кто за ленточку заходит, уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Но вместе с тем выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми», - ответил ему Путин.

При этом, ознакомившись с заслугами собеседника, он заявил, что тот обладает соответствующими компетенциями.

«У вас очень хороший послужной список. Я рассчитываю на то, что люди в Тамбове вас примут как своего», - отметил президент.

48-летний Первышов был мэром Краснодара с 2016 по 2021 год.  Затем он стал депутатом Госдумы от Краснодарского края, а в октябре 2022 года ушел на СВО. С мая 2024 года он проходит обучение на программе «Время героев».

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил о своей отставке. Он добавил, что это связано с переходом на другую должность на федеральном уровне.

#тамбовская область #Владимир Путин #время героев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 