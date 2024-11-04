Путин предложил участнику СВО Первышову стать главой Тамбовской области

Российский лидер Владимир Путин предложил участнику СВО Евгению Первышову, проходящему кадровую программу «Время героев», занять пост главы Тамбовской области. Первышов в личной беседе сказал, что склонен принять это предложение.

«Конечно, все, кто за ленточку заходит, уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем. Но вместе с тем выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми», - ответил ему Путин.

При этом, ознакомившись с заслугами собеседника, он заявил, что тот обладает соответствующими компетенциями.

«У вас очень хороший послужной список. Я рассчитываю на то, что люди в Тамбове вас примут как своего», - отметил президент.

48-летний Первышов был мэром Краснодара с 2016 по 2021 год. Затем он стал депутатом Госдумы от Краснодарского края, а в октябре 2022 года ушел на СВО. С мая 2024 года он проходит обучение на программе «Время героев».

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил о своей отставке. Он добавил, что это связано с переходом на другую должность на федеральном уровне.