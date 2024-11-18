Герой РФ Гаврилов рассказал о первом применении тормозного парашюта

Летчик Михаил Васильевич Водопьянов в мае 1937 года во время экспедиции «Север» в Арктике совершил посадку на лед в районе Северного полюса, применив тормозной парашют. Самолет Водопьянова доставил группу зимовщиков, которые организовали первую дрейфующую станцию «Северный полюс» (СП-1). О применении тормозного парашюта рассказал «Звезде» генерал-лейтенант запаса, Герой России Николай Гаврилов.

«Водопьянов впервые в авиации использовал тормозной парашют. Он после касания лыж о поверхность льда, выпускал тормозной парашют, и тормозной парашют сокращал дистанцию. Такие тормозные парашюты, вы знаете, и сейчас используются на наших истребителях», - сказал Гаврилов.

Легендарному советскому летчику, одному из первых Героев Советского Союза, участнику высокоширотных арктических экспедиций. Сегодня исполняется 125 лет со дня его рождения.

Водопьянов - уроженец села Студенки Липецкого уезда. Стать летчиком - мечта детства, которой удалось исполниться лишь в 28. А чуть более года спустя Михаил Водопьянов впишет свое имя в историю как первый летчик, проложивший маршрут до острова Сахалин. Он был не только пилотом, но и блестящим техником - авиамотористом и бортмехаником.

Зимой 1933 его самолет потерпел крушение на озере Байкал. Водопьянов получил множественные переломы и сотрясение мозга. Только на голову ему наложили больше 30 швов. Но это его не сломило, а даже наоборот. Когда в феврале 1934 затонул пароход «Челюскин», чья задача была за одну навигацию пройти Северный морской путь, Водопьянова не хотели брать в спасательную экспедицию. Но он настоял на участии в операции и добился своего. К тому времени экипаж, а это больше 100 человек, уже высадился на лед. Спасти людей можно было только по воздуху. И пока в Москве готовили летчиков, сами челюскинцы создавали аэродром.

«Дело в том, что это в Чукотском море. Полоса была 100 метров в длину и 50 метров в ширину. Рубили лед, грузили на санки, оттаскивали в сторону. Главное, чтобы было выдержано 100 метров и 50 ширины», - объяснил Теодор Кренкель, сын радиста парохода Челюскин Эрнста Кренкеля.

Посадить самолет на лед, да еще и на такую короткую полосу, задача не из простых. Особенно если учесть, что авиалайнеры того времени слабо подходили для работы в условиях вечной мерзлоты. Каждый из семи участвовавших в спасении челюскинцев летчиков, готовил свое воздушное судно самостоятельно.

Водопьянов совершил сложнейший перелет длиной почти 6 000 километров из Хабаровска в лагерь челюскинцев. За этой спасательной операцией следил весь мир. А летчики стали национальными героями. Сам Михаил Водопьянов свое участие в спасении экипажа считал большим счастьем. В распоряжении нашего телеканала есть аудиозапись из семейного архива летчика. Вот как он вспоминал эти события.

«Трудно в те годы было летать. Радио на самолете не было. Летишь ты по неизведанным районам и не знаешь, что же тебя ждет впереди, какая там погода?! 13 апреля все челюскинцы были спасены. А на другой день мы получили радиограмму из Москвы, где говорилось: "Летчикам, принимавшим участие в спасении челюскинцев присвоить звание Героя Советского Союза"», - говорил Водопьянов в интервью.

В последующие годы возглавлял полеты в Арктику, и один из первых совершил посадку на Северный полюс. Когда грянула Великая Отечественная война - полярный летчик Михаил Водопьянов, несмотря на бронь, вызвался воевать.

«Буквально на следующий день после начала войны он пришел к Сталину и сказал, что нам надо дальнюю бомбардировочную авиацию создавать, чтобы делать налеты на немецкие города. И Сталин сказал "давай, дерзай"», - рассказал Михаил Болдырев, внук Водопьянова.

Под руководством Водопьянова была создана 81-я авиационная дивизия. В его команду вошли полярные и гражданские летчики. Первая задача - сверхважная - сбросить 10 тонн бомб на Берлин. В ночь с 10 на 11 августа 1941 года бомбардировщики совершили налет, но понесли большие потери. Сказалась спешность во время подготовки. Самолет Водопьянова подбили. Командующему удалось выжить и через линию фронта прорваться к своим. Водопьянова представили к награде, но остаться у руля дивизии не дали. Даже получив звание генерал-майора в 1943 году, он продолжал выполнять боевые вылеты.

После окончания Великой Отечественной войны Водопьянов ушел в отставку. В конце 1940 участвовал в исследованиях Арктики. А после - погрузился в писательство. Его книги можно назвать автобиографией. Свое же имя в историю навсегда вписал как величайший летчик своей эпохи.