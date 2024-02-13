Потомки героев-челюскинцев рассказали об уникальной спасательной операции

Ровно 90 лет назад затонул пароход «Челюскин», который отрабатывал схему доставки грузов по Северному морскому пути. Все члены экипажа спаслись. Два месяца они дрейфовали на льдине. И после этого началась операция по спасению, которая стала более легендарной, чем сам поход. Всех эвакуировали на материк самолетами. Полярников наградили орденами Красной Звезды, а летчики стали первыми Героями Советского Союза. Андрей Лазарев продолжит.

По-настоящему уникальный по тем временам проект! В 1933-м году экипаж легендарного парохода «Челюскин» решается на небывалую экспедицию. Ему предстояло за один сезон навигации пройти от Ленинграда до Владивостока. Рискованный поход, который начался в августе, возглавил начальник Главного Северного морского пути, математик Отто Шмидт. На борту находились более ста человек, включая десять женщин и детей. Целых три месяца «Челюскин» бороздил арктические льды сам. А потом уже льды диктовали курс кораблю. Но в Чукотском море судно было буквально раздавлено. 13 февраля Челюскин затонул.

«Ушел он под воду за два часа. Бочки всплыли, комплекты, что дало возможность построить. Сначала были палатки поставлены, потом пищеблок, а потом уже поставили барак на 50 человек», - рассказывает заслуженный врач России Федор Шмидт, внук Героя Советского союза, начальника экспедиции Отто Шмидта.

На льдине в темноте полярной ночи оказались 104 человека. Два месяца они жили в лагере, наладили быт. И все в это в условиях шквального ветра и жутких морозов до 50 градусов. Но едва удалось поставить антенну и наладить связь, радист экспедиции Эрнст Кренкель сообщил о трагедии на материк. Люди знали. Их найдут. Их спасут.

«Первый в мире сделал такой рекорд связи на расстоянии 20 000 километров между Северным и Южным полюсом. То есть такое расстояние никто никогда не преодолевал. Кстати, аппаратура там была достаточно простая. Не очень мощная», - пояснил Евгений Суховерхов, руководитель музея радиолюбительства имени Э.Т. Кренкеля музейного комплекса радиоэлектроники колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина.

В музее радиолюбительства имени Кренкеля сохранилось множество материалов из жизни и работы радиста. Записи, документы, фотографии, награды и конечно аппаратура.

На одном из снимков та самая радиостанция, с помощью которой Эрнест Кренкель связался с материком, ее самой к сожалению не сохранилось. Зато у музее есть уникальный справочник радиокодов, который был у радиста при себе в те дни.

В музее часто бывает сын легендарного радиста Теодор Кренкель. Он в мельчайших подробностях знает важнейший эпизод в жизни отца.

«Мой отец наладил связь с землей когда произошла авария. Позывной места был Лагерь Шмидта. Направление, куда лететь, показывал Михаил Сергеевич Бабушкин, прилетевший на гидросамолете. Как таковой навигации не было, он просто сказал - вот туда 150 км. Связь была налажена сразу с 14 февраля», - рассказал доцент Московского технического университета связи и информатики Теодор Кренкель, сын героя Советского союза, полярного радиста №1 Э.Т. Кренкеля.

А в Москве сразу после получения радиосигнала была сформирована правительственная комиссия по спасению участников экспедиции. Об этой операции говорят еще громче, чем о самом походе. В лагере прямо на льду подготовили 400 метров посадочной полосы.

«28 безуспешных вылетов. Только на 29, который был 5 марта, то есть уже 5 марта они уже две недели были на льдине, нашел сел и вывезли женщин и детей», - рассказал заслуженный врач России Федор Шмидт, внук Героя Советского союза, начальника экспедиции Отто Шмидта.

Этим летчиком был Александр Лебедевский, на самолете АН -4 он забрал 10 человек. Но большую часть экипажа со льдины вывозили на самолете Р-5. Именно на нем прилетел за участниками экспедиции Михаил Водопьянов. Храбрейший летчик сам вызвался принять участие в операции по спасению в Чукотском море.

«Он хотел совершить перелет в 1933 году и, к сожалению, на озере Байкал он со своим механиком потерпел катастрофу. Механик погиб, он тяжелые травмы получил, удивительно, как он выжил, даже просто, и на тот момент, когда случилась гибель «Челюскина», он уже восстановился более менее. Конечно, для него это был такой позыв, стал писать в газету «Правда», что я готов лететь», - рассказала общественный деятель, член РГО Светлана Болдырева, правнучка героя Советского Союза, полярного летчика Михаила Водопьянова.

Спасти всех со льдины удалось в апреле 1934 года. Эта операция потрясла весь мир. Все семеро летчиков, в числе которых был и Михаил Водопьянов, первыми были удостоены учрежденного той же весной звания Героя Советского Союза. Но и экспедиция смогла доказать: Cеверный морской путь, несомненно, работает, и не только для ледоколов. Тем более, что освоение маршрутов экономически выгодно для страны. В первую очередь для снабжения Дальнего Востока и Сибири всем необходимым.