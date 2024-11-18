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ВСУ потеряли две Bradley в курском приграничье за сутки

Кроме этого, сообщается, что враг потерял 420 боевиков, а также иную военную технику и вооружение.
2024-11-18 13:45:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник лишился двух боевых машины пехоты американского производства Bradley в ходе боевых действий на Курском направлении. 

В российском оборонном ведомстве рассказали и о других потерях ВСУ на Курском направлении за сутки. Так, неприятель потерял 420 боевиков, боевую машину пехоты Marder и четыре другие боевые бронированные машины. 

Из артиллерии в группировке врага недосчитались 155-миллиметровой самоходки PzH-2000, 152-миллиметровой САУ «Акация», 152-миллиметрового орудия Д-20 и трех 122-миллиметровых гаубицы Д-30. 

Помимо этого, сообщается, что в плен сдались 24 военнослужащих ВСУ. 

Ранее МО РФ заявило об освобождении населенного пункта Новоалексеевка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #приграничье #Потери противника #Bradley #Курское направление
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