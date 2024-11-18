Минобороны России сообщает, что противник лишился двух боевых машины пехоты американского производства Bradley в ходе боевых действий на Курском направлении.

В российском оборонном ведомстве рассказали и о других потерях ВСУ на Курском направлении за сутки. Так, неприятель потерял 420 боевиков, боевую машину пехоты Marder и четыре другие боевые бронированные машины.

Из артиллерии в группировке врага недосчитались 155-миллиметровой самоходки PzH-2000, 152-миллиметровой САУ «Акация», 152-миллиметрового орудия Д-20 и трех 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Помимо этого, сообщается, что в плен сдались 24 военнослужащих ВСУ.

Ранее МО РФ заявило об освобождении населенного пункта Новоалексеевка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.