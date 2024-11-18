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Жители Горловки рассказали, что ВСУ бьют по автобусам для развлечения

По словам местных, украинские боевики регулярно бьют по общественному транспорту.
Алексей Курильченко Варвара Шрадер 2024-11-18 13:20:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики специально бьют беспилотниками по общественному транспорту в Горловке, считая это развлечением. Подобные атаки происходят регулярно, из-за чего страдают мирные жители. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказали жители города.

«А им это, наверное в кайф, наслаждаются. Фашисты есть фашисты», - рассказала жительница.

Другая жительница рассказала, что удары по общественному транспорту происходят регулярно. К большой частоте взрывов местные уже привыкли и иногда даже не обращают на них внимания. Также боевики бьют по инфраструктуре, из-за чего отключается свет и теплоснабжение. При этом жители не хотят уезжать из родного города, так как хотят «встретить победу дома».

Напомним, что утром 18 ноября стало известно об ударе беспилотника ВСУ по маршрутному такси. По словам мэра города, взрыв произошел на улице Жукова. В результате удара пострадали 10 человек.

#беспилотники #ВСУ #Горловка #наш эксклюзив #местные жители
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