Жители Горловки рассказали, что ВСУ бьют по автобусам для развлечения

Украинские боевики специально бьют беспилотниками по общественному транспорту в Горловке, считая это развлечением. Подобные атаки происходят регулярно, из-за чего страдают мирные жители. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказали жители города.

«А им это, наверное в кайф, наслаждаются. Фашисты есть фашисты», - рассказала жительница.

Другая жительница рассказала, что удары по общественному транспорту происходят регулярно. К большой частоте взрывов местные уже привыкли и иногда даже не обращают на них внимания. Также боевики бьют по инфраструктуре, из-за чего отключается свет и теплоснабжение. При этом жители не хотят уезжать из родного города, так как хотят «встретить победу дома».

Напомним, что утром 18 ноября стало известно об ударе беспилотника ВСУ по маршрутному такси. По словам мэра города, взрыв произошел на улице Жукова. В результате удара пострадали 10 человек.