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«Ведомости»: в России с января увеличатся штрафы за нарушение ПДД

Поправки предполагают полуторакратное увеличение штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения.
Алексей Курильченко 2024-11-18 10:09:15
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

С января 2025 года в России могут увеличиться штрафы за нарушение правил дорожного движения. Поправки будут рассмотрены на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.

Согласно документу, информацию из которого приводят «Ведомости», сумму штрафов предлагается увеличить примерно в полтора раза. Так, за непристегнутый ремень штраф увеличится с 1 000 до 1 500 рублей. Наказание за управление транспортом в состоянии опьянения составит 45 тысяч рублей вместо 30. Штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков составят от 750 до 7 500 рублей.

Также вырастет размер наказания за нарушение правил буксировки грузов, движения крупногабаритного транспорта и за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД.

Поправки даже предусматривают возможность льготной оплаты штрафа - в течение 30 дней нарушитель может оплатить 75% от общей суммы. В настоящее время льготы на штрафы предполагают возможность оплаты половины суммы в течение 20 дней.

Ранее председатель Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести новый способ борьбы с превышением скорости на российских дорогах. Предлагается мгновенно оповещать водителя сигналом красного цвета. Кроме этого, правонарушение мгновенно зафиксируют специальные стационарные и передвижные средства.

#в стране и мире #поправки #штраф #пдд
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