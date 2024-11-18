«Тор-М2» прикрыл российские войска на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК «Тор-М2» прикрыл активные действия мотострелковых и танковых подразделений группировки войск «Центр» от разведывательного БПЛА «Лелека» противника на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

На записи показано, как передвигается машина, комплекс сканирует небо вокруг и выпускает ракеты. Также видно, что происходит внутри комплекса. Видео с экрана монитора подтверждает, что цель уничтожена.

«Получив задачу, военнослужащие проводят мониторинг воздушного пространства в районе активных действий наших подразделений», - говорится в сообщении ведомства.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени. Одним боекомплектом можно ликвидировать до восьми воздушных целей. При этом РЛС блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.