Российская армейская авиация на вертолете Ка-52М нанесла удар по боевикам ВСУ и бронированной техники в приграничном районе Курской области. Об этом информирует Минобороны РФ, дополняя сообщение кадрами боевого вылета.

В военном ведомстве отметили, что летчики применили авиационные ракеты. Удар наносился по разведанным целям. Таким образом, боевая задача по поддержке сухопутных войск была выполнена.

После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки на предельно малой высоте. Все вертолеты вернулись на площадку вылета.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и военной техники ВСУ», - добавили в оборонном ведомстве России.

Российские военные летчики продолжают громить боевиков в приграничном районе Курской области. Также выполняются задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов.

Ранее экипаж армейской авиации вертолета Ми-28НМ уничтожил опорный пункт украинских националистов в Курской области с целью поддержки наземных войск.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.