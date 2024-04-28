Золотые часы пассажира «Титаника» стали самым дорогим лотом аукциона

В Великобритании на аукционе Henry Aldridge & Son продали золотые часы самого богатого пассажира «Титаника» - 47-летнего Джона Джейкоба Астора. Они ушли с молотка за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 137 миллионам рублей или 1,5 миллиону долларов.

Как сообщает «360», этот лот стал самым дорогим среди всех предметов с затонувшего в 1912 году парохода, когда-либо проданных. Новым владельцем дорогого аксессуара, по словам аукционистов, стал частный коллекционер из США в компании Henry Aldridge & Son in Devizes.

Уточняется, что часы Waltham выполнены из 14-каратного золота, на котором выгравированы инициалы JJA. Их бывший владелец Джон Астор затонул 15 апреля 1912 года посреди Атлантического океана вместе с ювелирным украшением после того, как помог своей жене сесть в спасательную шлюпку.

В то время Астор считался одним из самых богатых людей в мире - его состояние оценивалось примерно в 87 миллионов долларов, что в настоящее время равно нескольким миллиардам долларов. Тело бизнесмена нашли неделю спустя после трагедии в водах Атлантики.