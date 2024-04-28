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Золотые часы пассажира «Титаника» стали самым дорогим лотом аукциона

Самый богатый пассажир «Титаника» Джон Астор был владельцем золотых часов, которые прождали на аукционе за рекордные 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
Дарина Криц 2024-04-28 05:45:12
© Фото: henryaldridge.com

В Великобритании на аукционе Henry Aldridge & Son продали золотые часы самого богатого пассажира «Титаника» - 47-летнего Джона Джейкоба Астора. Они ушли с молотка за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 137 миллионам рублей или 1,5 миллиону долларов.

Как сообщает «360», этот лот стал самым дорогим среди всех предметов с затонувшего в 1912 году парохода, когда-либо проданных. Новым владельцем дорогого аксессуара, по словам аукционистов, стал частный коллекционер из США в компании Henry Aldridge & Son in Devizes.

Уточняется, что часы Waltham выполнены из 14-каратного золота, на котором выгравированы инициалы JJA. Их бывший владелец Джон Астор затонул 15 апреля 1912 года посреди Атлантического океана вместе с ювелирным украшением после того, как помог своей жене сесть в спасательную шлюпку.

В то время Астор считался одним из самых богатых людей в мире - его состояние оценивалось примерно в 87 миллионов долларов, что в настоящее время равно нескольким миллиардам долларов. Тело бизнесмена нашли неделю спустя после трагедии в водах Атлантики.

#в стране и мире #титаник #аукцион #золотые часы
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