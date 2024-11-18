Побег 132 хомяков из багажа задержал рейс в Португалии на четыре дня

В Португалии вылет самолета из аэропорта в связи с побегом 132 хомяков из багажного отсека. Об этом сообщила газета Correio da Manha.

Инцидент произошел 12 ноября в аэропорту Понта-Делгада, когда из Лиссабона прибыл рейс с грузом животных. Сотрудники аэропорта обнаружили поврежденные коробки и то, что животные свободно перемещались по багажному отсеку. Отмечается, что к 16 ноября поймать удалось большую часть грызунов. Еще 16 находятся на свободе, пишет Life.ru.

По словам экспертов, операция по отлову беглецов должна закончиться через пару дней. При этом неизвестно, когда самолет сможет вылететь в Лиссабон. Кроме того, специалисты отметили, что грызуны могут повредить кабели и другие элементы воздушного судна.