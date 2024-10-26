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«Не обязательно злой»: ветеринар перечислил признаки бешенства у питомца

Ранее в Москве выявили партию хомяков, зараженных смертельно опасной для животных и людей болезнью.
Алексей Курильченко 2024-10-26 18:03:53
© Фото: Alfred Schauhuber imageBROKER Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

На фоне сообщений об обнаружении партии хомяков, зараженных бешенством, хозяевам стоит быть внимательнее к питомцам и следить за их поведением. Заражение смертельно опасно как для животного, так и человека. Об этом «Звезде» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, он впервые столкнулся с этим заболеванием у домашних зверьков.

«Инфекция очень быстро приводит к смерти и против нее поможет только профилактика, мы не можем ее лечить. Если у животного или человека начались признаки заболевания, то они, к сожалению, умрут. Бешенство - это ноотропный вирус, который поражает нервную систему и делает ее непригодной для жизни», - заявил эксперт.

Из-за малых размеров хомяков вирус распространится по ним очень быстро - зараженные животные умрут, не успев дать потомство. Тем не менее, сохраняется риск того, что они заразят человека через укус. У человека инкубационный период бешенства длится до года - укушенный может за это время уже забыть, что его кто-то укусил, а это приведет к фатальным последствиям. Самым опасным считается укус за лицо, так как в этом случае вирус быстрее достигает мозга.

«У зараженного животного проявляются неврологические отклонения. У них, например, теряется осторожность. Дикие животные обычно избегают людей, но при бешенстве могут выйти к ним, даже пытаться подружиться. Бешеное животное не обязательно злое, оно мало соображает. Поэтому любое необычное поведение должно сильно насторожить. Температура животного может оставаться нормальной, меняется только поведение», - рассказал Шеляков.

Напомним, что в московском Люблино ввели карантин до 22 декабря на фоне вируса бешенства у хомяков. Изначально заболевание нашли у двух покупных хомяков, один из них вскоре умер. Теперь разыскивается вся партия, в ней может быть около 60 зараженных зверьков.

#наш эксклюзив #бешенство #ветеринар #домашние животные #хомяки
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