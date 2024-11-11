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Военнослужащие ЮВО применили багги для снабжения передовой

Автомобили, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу.
2024-11-11 12:12:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие «Южной» группировки войск используют для снабжения личного состава на передовой легкие автомобили высокой проходимости багги. О преимуществах вездеходов рассказали в Министерстве обороны РФ.

Автомобиль предназначен для езды по бездорожью. Машину отличают высокие маневренность и скорость. Багги используются как в зоне боевых действий, так и в тыловых районах. Помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения.

С помощью багги на передовую доставляют еду, воду, вещи и боекомплект. Также осуществляется оперативная доставка и высадка десанта, эвакуация раненых.

Скорость и маневренность машины позволяют быстрее преодолевать маршрут, увеличиваются шансы уйти из-под артиллерийского обстрела либо от ударов FPV-беспилотников. Как утверждают в Минобороны, благодаря малым габаритам автомобилю проще пройти незамеченным для врага по маршруту.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Багги #МО РФ
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