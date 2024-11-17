Конфликт на Украине будет завершен путем переговоров, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в городе Дарвин в Австралии.

Также министр обороны США выразил надежду, что Киев находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, передает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы вступить в обсуждение с Украиной, но не на базе «хотелок» киевского режима. Путин выступил за необходимость создания условий для долгосрочного урегулирования конфликта, и чтобы Украина была суверенным государством, а не инструментом третьих стран.

Избранный президент Дональд Трамп не раз говорил, что без труда остановит кризис на Украине, даже за 24 часа, и обещал это сделать, если станет президентом.