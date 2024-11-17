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Остин считает, что конфликт на Украине завершится переговорами

Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы вступить в обсуждение с Украиной, но не на базе «хотелок» киевского режима.
Ирина Егорова 2024-11-17 10:14:41
© Фото: US Joint Staffvia Globallookpress.com, Globallookpress

Конфликт на Украине будет завершен путем переговоров, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в городе Дарвин в Австралии.

Также министр обороны США выразил надежду, что Киев находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, передает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы вступить в обсуждение с Украиной, но не на базе «хотелок» киевского режима. Путин выступил за необходимость создания условий для долгосрочного урегулирования конфликта, и чтобы Украина была суверенным государством, а не инструментом третьих стран. 

Избранный президент Дональд Трамп не раз говорил, что без труда остановит кризис на Украине, даже за 24 часа, и обещал это сделать, если станет президентом.

#Украина #Пентагон #конфликт #Кризис #переговоры #Ллойд Остин
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