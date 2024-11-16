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В пяти регионах России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
2024-11-16 07:52:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника.

Большинство вражеских аппаратов уничтожили в Курской области. Там перехватили 20 БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Еще одиннадцать беспилотников сбили в Брянской области. Также по одному аппарату перехватили в Крыму, Белгородской и Калужской областях.

Отмечается, что для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #МО РФ
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