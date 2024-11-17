Пропавших в Крыму мать и дочь нашли живыми

Крымские спасатели наши живыми пропавших ранее мать и ее 16-летнюю дочь. Инцидент произошел в Симферопольском районе.

Женщина и подросток потерялись в лесу в районе села Партизанское.

«На поиски сотрудникам МЧС России потребовалось менее двух часов. Туристок вывели из леса и привезли домой. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В поисково-спасательной операции были задействованы четыре человека и одна единица техники.

Спасатели напоминают, что любые туристические прогулки необходимо заранее согласовывать на сайте МЧС.