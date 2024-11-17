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Си Цзиньпин и Байден обсудили обвинения США в адрес Пекина в кибершпионаже

Белый дом отказался раскрывать подробности разговора на эту тему.
Карина Тазетдинова 2024-11-17 03:15:35
© Фото: Li Xueren, XinHua, Globallookpress

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на встрече в Лиме обсудили обвинения Вашингтона по отношению к Пекину в масштабном кибершпионаже в телекоммуникациях Соединенных Штатов, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вопрос о взломе американских телекоммуникаций действительно поднимался. Я не собираюсь публично говорить о том, что было сказано», — следует из заявления.

При этом, в Белом доме отказались раскрывать подробности разговора лидеров стран касательно этой темы.

Си Цзиньпин и Байден также обговорили риски использования ИИ в области ядерного оружия, готовность Китая работать с администрацией Трампа и отношения между странами.

#Китай #сша #Белый дом #Си Цзиньпин #Пекин #байден #Джейк Салливан #телекоммуникации #кибершпионаж
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