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В пострадавшей от наводнения Валенсии грабят магазины и бьют витрины

Местные власти развернули силы безопасности для защиты от грабежа.
Карина Тазетдинова 2024-11-01 07:25:31
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency, Global Look Press

В пострадавшей от наводнения испанской Валенсии наблюдается массовое мародерство, передает The New York Times.

Местные власти развернули силы безопасности для защиты от грабежа. Полиция Испании арестовала порядка 39 человек в ходе одной операции, несмотря на это мародерство приобретают массовый характер в пострадавших районах.

Грабители пытаются воспользоваться тем, что тысячи грузовиков и автомобилей были брошены прямо на дорогах. Кроме того, в подтопленных магазинах люди бьют окна в попытках найти еду, отмечает Sky News.

При этом, глава Валенсии Карлос Мазон поручил выделить минимум 6000 евро в рамках пакета помощи пострадавшим.

Ранее местный житель рассказал «Звезде», что люди выстраиваются в очереди у пунктов приема крови, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате разрушительного шторма в Испании.

#испания #полиция #мародерство #Валенсия #грабежи
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