В пострадавшей от наводнения Валенсии грабят магазины и бьют витрины

В пострадавшей от наводнения испанской Валенсии наблюдается массовое мародерство, передает The New York Times.

Местные власти развернули силы безопасности для защиты от грабежа. Полиция Испании арестовала порядка 39 человек в ходе одной операции, несмотря на это мародерство приобретают массовый характер в пострадавших районах.

Грабители пытаются воспользоваться тем, что тысячи грузовиков и автомобилей были брошены прямо на дорогах. Кроме того, в подтопленных магазинах люди бьют окна в попытках найти еду, отмечает Sky News.

При этом, глава Валенсии Карлос Мазон поручил выделить минимум 6000 евро в рамках пакета помощи пострадавшим.

Ранее местный житель рассказал «Звезде», что люди выстраиваются в очереди у пунктов приема крови, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате разрушительного шторма в Испании.