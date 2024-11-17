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Маск прокомментировал разрешение Байдена бить ATACMS по РФ

Ранее стало известно о том, что Белый дом разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России, в США это решение вызвало неоднозначную реакцию.
Анастасия Бобылева 2024-11-17 23:32:33
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. Он оставил комментарий под публикацией одного из пользователей. В ней говорится, что «либералы любят войну» и что она «выгодна большому правительству».

«Правда», - написал Маск под постом в соцсети Х.

Ранее газета New York Times сообщила, что Белый дом разрешил Украине бить ракетами ATACMS по территории России. При этом некоторые официальные лица в США выразили опасения, что РФ может принять ответные меры и применить силу против США и их партнеров.

#в стране и мире #Украина #сша #илон маск #ATACMS #дальнобойное оружие
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