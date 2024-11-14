Лукашенко: никто не заметил отсутствие Дуды на фото на конференции ООН

Александр Лукашенко заявил, что президент Польши Анджей Дуда из-за его присутствия не стал фотографироваться на конференции ООН по изменению климата. Однако этого никто не заметил, добавил белорусский лидер.

Лукашенко 11-12 ноября принял участие в этой конференции, которая открылась в Баку.

«Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!» - цитирует президента Белоруссии его пресс-служба.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Дуда в своей речи о защите животного и растительного мира ни разу не упомянул, как Польша построила забор в Беловежской Пуще, из-за чего там теперь гибнут звери.

Дуда отказался от так называемого семейного фото (Family Photo) на открытии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщал ранее портал Interia.

Она проходит с 11 по 22 ноября в Баку. Представители 100 стран обсуждают в столице Азербайджана борьбу с глобальным потеплением и адаптацию зеленой повестки.