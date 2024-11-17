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В Кремле знали, что США будут искать жучки в подаренном Путиным мяче

В Москве был уже большой опыт работы с американцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Рубанов 2024-11-17 17:18:23
© Фото: kremlin.ru

В Москве не сомневались в том, что американцы начнут искать шпионские устройства в мяче, который президент России Владимир Путин подарил своему коллеге Дональду Трампу во время их встречи в Хельсинки в 2018 году.

Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К этому моменту уже был большой опыт работы с американцами и понимание, что они могут так отреагировать, сказал Песков. Так он ответил на вопрос о том, можно ли было предположить, что дружеский жест российского лидера вызовет такую реакцию.

Во время встречи на высшем уровне в Финляндии 16 июля Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. В США после этого начали обсуждать, что в мяче может быть спрятано устройство для прослушивания.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что в мяче действительно может быть чип, но не для прослушивания, а беспроводной передачи данных NFC. Он дает возможность взаимодействовать с мячом с помощью смартфона, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту.

Этот чип компания-производитель встраивала в официальные мячи ЧМ-2018 в России.

Дмитрий Песков заявил, что на втором президентском сроке у Дональда Трампа будут в большей степени развязаны руки для принятия решений. Однако он призвал не обольщаться по поводу возможного налаживания отношений с Вашингтоном.

#Футбол #ЧМ-2018 #сша #Дональд Трамп #Мяч #Саммит #Владимир Путин #Финляндия #Дмитрий Песков #подарок
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