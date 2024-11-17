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Песков: у Трампа будут меньше связаны руки, но обольщаться не стоит

Нужно посмотреть, какое наследие оставит администрация демократов после 20 января, отметил пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2024-11-17 16:10:11
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Во время второго президентского срока у избранного президента США Дональда Трампа будет меньше ограничений в действиях. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, не стоит думать, что это существенно повлияет на отношения между Россией и США. Ни в коем случае нельзя обольщаться на этот счет, это было бы проявлением политической близорукости, заключил представитель Кремля.

Республиканцы контролируют и сенат, и конгресс, поэтому у Трампа будут в меньшей степени связаны руки, сказал Песков. С другой стороны, нужно еще посмотреть, какое наследие оставит администрация демократов после 20 января 2025 года, отметил он.

Песков напомнил, что после первого избрания Трампа в США создали комиссию по расследованию его связей с Россией, которая «отчаянно работала, отчаянно тратила деньги американских налогоплательщиков и потом отчаянно признала, что никаких доказательств нет».

В ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп выступал за улучшение отношений с Москвой. Тогда США вели санкции в отношении сотен лиц и компаний, связанных с Россией, в том числе против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».

Кром того, Вашингтон при Трампе впервые начал прямые поставки Киеву летального оружия - в частности, ПТРК Javelin.

Ранее Песков заявил, что разговор Путина и Трампа не готовится, но его можно организовать. Он добавил, что важным условием для этого является понимание этой необходимости с двух сторон.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #санкции #сенат #поставки оружия #Конгресс #Международные отношения
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