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«Мы всем живем надеждой»: последние кадры с Владимиром Левкиным

На прошлой неделе артист с семьей присутствовал на юбилейном концерте Александры Пахмутовой, спустя несколько дней ему потребовалась срочная госпитализация.
Елизавета Кондрикова 2024-11-17 15:57:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На последних кадрах перед своей смертью бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин с широкой улыбкой поет песню композитора Александры Пахмутовой «Надежда», которую назвал своей любимой. Ему подпевают жена и дочка.

«Мы все живем надеждой. Мы все живем надеждой, что все будет хорошо и для каждого из нас, и для тех ребят, кто там на передовой, - им низкий поклон», -  сказал Левкин корреспонденту «Звезды».

Песня соединяет все поколения и говорит о русской душе, добавил экс-солист «На-На». Вместе со своей семьей 9 ноября он посетил юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Большом театре, спустя несколько дней ему стало плохо, и артисту потребовалась госпитализация.

Сегодня Владимира Левкина не стало, с 2000-х годов он боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии и пережил две пересадки костного мозга. «Лети, мое солнышко», так написала супруг Левкина в личном блоге.

#певец #рак #наш эксклюзив #Песня #Владимир Левкин #музыкальная группа #Александра Пахмутова
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