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Алибасов рассказал о тяжелых временах группы «На-На» без Левкина

Левкин был участником группы «На-На» 10 лет.
Виктория Бокий 2024-11-17 12:43:11
© Фото: Evguenii Matveev, Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов поделился воспоминаниями о певце Владимире Левкине и назвал его талантливым артистом в разговоре со «Звездой».

«Хороший был артист, талантливый. И в группе “На-На” все артисты между собой очень тепло общались, всегда помогали друг другу», - вспоминает Алибасов.

Левкин был участником группы 10 лет. По словам руководителя «На-На», потом он решил покинуть музыкальный коллектив и самостоятельно зарабатывать деньги.

Уход Левкина из группы Бари Алибасов называет плохим временем для группы. Связано это с тем, что артисты привыкли друг к другу, а также программа выступлений и репертуар были написаны под всех участников.

«Как он ушел, естественно, для нас всех это было очень плохим временем. Потому что артисты привыкли, много лет выстраивали свои программы, свой репертуар. Репертуар этот был на всех настроен», - поделился руководитель группы.

Со слов Алибасова, после того, как Левкин решил сделать сольную карьеру, они почти не общались. Последний раз их общение было «много лет назад».

Сегодня не стало экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Певец Владимир Левкин с 2000-х годов боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. Последние дни жизни экс-солист группы «На-На» провел в больнице.

#певец #музыкант #наш эксклюзив #Бари Алибасов #солист #Владимир Левкин #музыкальная группа
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