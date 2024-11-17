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ВС РФ нанесли удар по критически важным энергообъектам на Украине

Также поражены предприятия, выпускавшие продукцию военного назначения.
2024-11-17 12:03:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В воскресенье утром российские военные поразили критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что удар наносился высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования. Также были задействованы беспилотники.

Отмечается, что ВС РФ поразили и предприятия, которые выпускали продукцию военного назначения.

Кроме того, за минувшие сутки авиация, БПЛА, ракетчики и артиллеристы ударили по объектам газодобычи, инфраструктуре военных аэродромов, складу дронов, скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении Макаровки и Ленинского в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #удар #Энергетика
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