ВС РФ нанесли удар по критически важным энергообъектам на Украине

В воскресенье утром российские военные поразили критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что удар наносился высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования. Также были задействованы беспилотники.

Отмечается, что ВС РФ поразили и предприятия, которые выпускали продукцию военного назначения.

Кроме того, за минувшие сутки авиация, БПЛА, ракетчики и артиллеристы ударили по объектам газодобычи, инфраструктуре военных аэродромов, складу дронов, скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении Макаровки и Ленинского в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.