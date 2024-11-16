МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР

Населенные пункты освободили в результате активных наступательных действий.
2024-11-16 12:08:44
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, очищена от украинских националистов и Макаровка в ДНР. Ее освободили бойцы группировки войск «Восток».

В военном ведомстве отметили, что населенные пункты освободили в результате активных наступательных действий.

Также за минувшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали действия ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 165 районах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #МО РФ #Ленинское #макаровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 