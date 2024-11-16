Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, очищена от украинских националистов и Макаровка в ДНР. Ее освободили бойцы группировки войск «Восток».

В военном ведомстве отметили, что населенные пункты освободили в результате активных наступательных действий.

Также за минувшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали действия ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 165 районах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.