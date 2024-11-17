Иран намерен взыскать с США триллион долларов ущерба за санкции

Власти Ирана потребовали от США выплатить $1 трлн ущерба за введенные против страны санкции. Такую позицию Тегерана озвучил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани.

«Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в $1 трлн за ущерб, который они нанесли нашей стране, сдерживая ее», - приводит ТАСС его слова.

Шамхани отметил, что Вашингтон также поддерживает террористов на Ближнем Востоке, чьи группировки нанесли значительный ущерб безопасности исламской республики.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил о возможности введения новых санкций на фоне противостояния Ирана с Израилем. Со слов главы Белого дома, ограничения могут затронуть производство нефти.

Напомним, США ввели односторонние санкции в отношении Ирана после Исламской революции в 1979 году. В последующие годы и до настоящего момента санкционный режим в отношении Ирана неоднократно менялся и ужесточался.