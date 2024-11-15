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«Грады» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

Российские артиллеристы работают ежедневно в сложнейших условиях - от получения цели до первого выстрела проходит лишь несколько минут.
2024-11-15 11:42:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» разнесли украинский склад боеприпасов на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Отмечено, что удар по площадным целям наносился в рамках поддержки российских штурмовых подразделений. 

«Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании неуправляемых 122-мм осколочно-фугасных снарядов в заданный район», - говорится в сообщении. 

Российское оборонное ведомство добавило, что удалось уничтожить не только склад боеприпасов, но и украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что артиллерия группировки «Север» отбросила ВСУ с позиций в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #РСЗО #Град #донецкое направление #группировка юг
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