В Генштабе ВС РФ рассказали об особенностях переговоров «пассажира №1»

Военные используют все виды средств связи для того, чтобы «пассажир №1» мог установить контакт с любым абонентом на планете. При этом особое внимание уделяется безопасности - переговоры никогда не расшифруют, даже если сигнал будет перехвачен. Об этом в эфире «Военной приемки» на «Звезде» рассказал начальник Главного центра связи Генштаба ВС РФ Николай Подопригора.

«Мы засекречиваем любую речь. Даже если эта информация была бы перехвачена, то самым современным компьютерам необходимо 10 лет гонять эту гамму, чтобы попытаться получить открытую речь», — объяснил Подопригора.

Ранее стало известно, что в ходе освобождения Авдеевки военнослужащие создали секретную группу связистов, которая занималась организацией всех систем коммуникации. Благодаря ей командиры могли быстро и надежно передавать приказы бойцам и быть в курсе происходящего.

О подробностях работы сотрудников Главного центра связи Генштаба ВС РФ и простых связистов в зоне проведения спецоперации вы узнаете из нового выпуска «Военной приемки» под названием «Связь в зоне СВО. Продолжение». Смотрите на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.