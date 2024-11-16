Сгоревший в Одинцово кризисный центр никто не проверял

Частный дом в подмосковном Одинцово, где располагался Центр по оказанию помощи жертвам домашнего насилия, не проверяли на соответствие нормам пожарной безопасности.

«Данный дом не проверялся на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, поскольку является частным», - пишет ТАСС.

Ранее дознаватели МЧС России допустили, что одной из причин возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в бытовом обогревателе.

Напомним, кризисный центр сгорел накануне. На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем была объята мансарда дома.

В нем находились 26 человек, из них 18 детей. Большая часть постояльцев самостоятельно эвакуировалась. Остальных спасатели вывели из задымленных коридоров. В больнице оказались пять человек. К этому чачу пожар потушен.