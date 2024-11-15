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В МЧС назвали вероятную причину пожара в кризисном центре в Одинцово

Сейчас пожар в подмосковном Одинцово локализован, после завершения тушения дознаватели приступят к выяснению истинных причин случившегося.
Ян Брацкий 2024-11-15 23:42:16
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Причиной пожара в кризисном центре в подмосковном Одинцово могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте работает дознаватель МЧС России. Одна из версий произошедшего - короткое замыкание электрообогревателя», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, МЧС опубликовало кадры работы спасателей в задымленных коридорах здания.

Ранее стало известно, что при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия пострадал 21 человек, в том числе 18 детей. Пятерых госпитализировали с отравлением угарным газом.

Сейчас пожар локализован, продолжается тушение и проливка тлеющих конструкций. На месте ЧП присутствуют представители всех оперативных и надзорных ведомств Московской области.

#пожар #Одинцово #эвакуация #Уголовное дело #МЧС России #короткое замыкание #кризисный центр
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