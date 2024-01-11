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Над Ростовской областью уничтожен украинский дрон

Беспилотник самолетного типа был сбит дежурными силами ПВО в небе над Ростовской областью.
2024-01-11 06:40:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории Российской Федерации пресечена минувшей ночью. В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Украинские националисты регулярно предпринимают попытки подобных диверсий. Для этого они запускают дроны или ведут обстрел приграничных территорий.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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