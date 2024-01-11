Над Ростовской областью уничтожен украинский дрон

Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории Российской Федерации пресечена минувшей ночью. В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», - сообщили в оборонном ведомстве.
Украинские националисты регулярно предпринимают попытки подобных диверсий. Для этого они запускают дроны или ведут обстрел приграничных территорий.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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