Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории Российской Федерации пресечена минувшей ночью. В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Украинские националисты регулярно предпринимают попытки подобных диверсий. Для этого они запускают дроны или ведут обстрел приграничных территорий.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.