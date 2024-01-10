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МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Воронежской областью

Вражеский БПЛА был сбит российскими средствами противовоздушной обороны.
2024-01-10 15:41:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Воронежской области. 

Уточняется, что попытка Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России была пресечена около 14.30 по московскому времени. 

Вражеский беспилотник был сбит российскими дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Саратовской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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