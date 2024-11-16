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CJR: Трамп потребовал от газеты и издательства $10 млрд за клевету

Адвокаты нашли ряд текстов журналистов NYT, которые писали о их книге под названием «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп разбазарил наследство своего отца и создал иллюзию успеха».
Карина Тазетдинова 2024-11-16 04:04:45
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп потребовал 10 миллиардов долларов от газеты New York Times и крупнейшего мирового книжного издательства Penguin Random House. Его главной претензией к изданиям является ущерб, который ему причинили «лживые и порочащие репутацию заявления», передает Columbia Journalism Review со ссылкой на письмо адвоката Трампа.

«Когда-то очень давно The New York Times считалось авторитетным изданием ... Эти безмятежные дни прошли», — следует из заявления.

Адвокаты нового американского лидера нашли тексты журналистов NYT Русса Бюттнера и Сюзанны Крейг, которые они писали о их книге под названием «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп разбазарил наследство своего отца и создал иллюзию успеха».

В частности, газету обвинили в том, что она является рупором «клеветы в промышленных масштабах» Демократической партии, который использовали против политических оппонентов.

Ранее The New York Times писали, что Трамп на посту главы государства запустит «волну возмездия», которая коснется как союзников, так и противников за все те случаи, когда с ним, по его мнению, обошлись несправедливо.

#сша #Трамп #New York Times #суд #книжное издательство
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