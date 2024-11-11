NYT: Трамп на посту президента запустит «волну возмездия» оппонентам

Избранный президент США Дональд Трамп на посту главы государства может мстить своим политическим оппонентам, утверждает газета The New York Times (NYT).

«Спустя восемь лет после своей первой победы Трамп возвращается в Белый дом более злым, ожесточенным, обиженным и открыто говорящим о мести, чем в прошлый раз», - говорится в статье.

«Волна возмездия» коснется как союзников, так и противников Трампа за все те способы, когда с ним, по его мнению, обошлись несправедливо. NYT напоминает, что за последние четыре года против Трампа было возбуждено четыре уголовных дела и подано множество судебных исков.

Чистки и увольнения, например, ожидают в ФБР - не менее 50 высокопоставленных лиц пытаются как можно скорее уйти в отставку. У Трампа с ФБР напряженная история с 2016 года, когда бюро начало свое расследование о предполагаемых связях кампании Трампа с Россией.

Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года. Выборы президента США прошли 5 ноября, по итогам кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков. Его оппонент - кандидат от Демократической партии Камала Харрис - заручилась поддержкой 226 выборщиков, передает агентство AP (Associated Press).