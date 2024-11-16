Новым пресс-секретарем Трампа станет 27-летняя Каролин Левитт

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою будущую администрацию. Должность пресс-секретаря Белого дома он доверил 27-летней Каролин Левитт.

«Каролина умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором», — следует из заявления.

До этого она представляла его в предвыборной кампании. Кроме того, по данным CNN, она была помощником пресс-секретаря Трампа во время его первого срока.

Ранее стало известно, что переходная команда избранного президента США готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть уволены после инаугурации.