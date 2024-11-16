МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новым пресс-секретарем Трампа станет 27-летняя Каролин Левитт

Ранее она занимала должность пресс-секретаря его предвыборной кампании.
Карина Тазетдинова 2024-11-16 03:10:35
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPConsolidated News Photos Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою будущую администрацию. Должность пресс-секретаря Белого дома он доверил 27-летней Каролин Левитт.

«Каролина умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором», — следует из заявления.

До этого она представляла его в предвыборной кампании. Кроме того, по данным CNN, она была помощником пресс-секретаря Трампа во время его первого срока.

Ранее стало известно, что переходная команда избранного президента США готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть уволены после инаугурации.

#сша #Трамп #Белый дом #пресс-секретарь #Каролин Левитт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 