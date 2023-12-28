Запустить ГЭС или встать за штурвал ледокола: чем интересна выставка «Россия»

Ударить в ритуальный бубен из оленей кожи, смастерить куклу-оберег или встать за штурвал атомного ледокола «Ямал» смогут посетители выставки-форума «Россия» при осмотре Арктического стенда.

Каждый регион старается презентовать свои традиции, обычаи и сделать это по-современному и инновационно. Например, на стенде Красноярского края можно запустить работу одной из мощнейших в стране и второй по величине ГЭС.

На выставке «Россия» все смогут отправиться в виртуальный тур по главным природным достопримечательностям центральной России: сплавиться на сапе по Енисею, взойти на плато Путорана, прогуляться по Торгашинскому хребту и парку Ергаки.

Полное погружение в историю и традиции региона обещают на стенде Новгородской области. Здесь у каждого есть возможность пройти по крепостным стенам Кремля или позвонить в Валдайский колокольчик на счастье. Гостей встречает сказочный герой Дед Трескун, прапрадед Деда Мороза, который напоминает сказочного Лесовика. Он обут в валенки, шубу и шапку из листьев и еловой хвои, в руках - волшебный посох. По легенде, трескун отвечает за снег, мороз и стужу и следит за порядком в лесу.

Еще одна точка притяжения гостей выставки Россия - фестиваль ледяных фигур. Пока снежные мастеры изготовили только 10 скульптур, которые отражают знаковые достижения нашей страны в науке, спорте, промышленности, строительстве, культуре. Это таблица Менделеева, в которой российские ученые за последние 20 лет открыли шесть новых элементов, Арктический плавучий университет, самолет МС-21 и поезд «Сапсан».

Рядом с павильоном, где проходит выставка, в ряд выстроены 89 новогодних елочек, каждая из которых украшена в стилистике конкретного региона России. Накануне на всех деревьях одновременно зажгли 360 тысяч огней. Волшебное сияние точно никого не оставит равнодушным и обеспечит новогодним настроением.

Выставку «Россия» на ВДНХ за почти два месяца посетили уже больше трех миллионов человек. Она будет работать до 12 апреля. Посещение - бесплатно. Выставка открыта с 10 до 21, кроме понедельника.