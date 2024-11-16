МИД Ирана анонсировал новые переговоры с Европой по ядерной сделке

Иран совместно с европейскими странами в скором времени возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года по иранской ядерной программе, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — сказал он в гостелерадиокомпании Ирана.

Ранее этот план не удалось довести до конца из-за одностороннего выхода в 2018 году Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США.

Соединенные штаты снова выстраивают дипломатические отношения с Ираном. На днях будущий глава министерства по достижению госэффективности Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном.