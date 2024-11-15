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Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН

Представители Тегерана назвали разговор «хорошей новостью».
Карина Тазетдинова 2024-11-15 01:16:31
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP Keystone Press Agency

Американский миллиардер Илон Маск, возглавивший новое министерство по достижению госэффективности совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами, провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном, передает New York Times.

Иранские чиновники назвали разговор «позитивным», и описали его как «хорошую новость». При этом, сам Илон Маск и директор по коммуникациям Трампа отказались комментировать встречу.

В издании отмечают, что разговор прошел в Нью-Йорке и длился более часа, само место проведения держалось в секрете от общественности.

Отношения Ирана и США при правлении Байдена были натянутыми. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что атака Израиля на Иран была организована при содействии США. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации.

#сша #Трамп #Тегеран #Иран #илон маск #Вашингтон #Амир Саид Иравани
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