Nikkei Asia: Трамп не увидится с иностранными лидерами до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп не будет встречаться с лидерами других государств пока не вступит в должность, передает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Команда... Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», — сказал собеседник издания.

Кроме того, законодательство Соединенных Штатов запрещает частным лицам встречаться с политиками по дипломатическим вопросам. В частности, поэтому Трамп не сможет встретиться с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Пока новый 47-й президент США отказывается от встреч с политиками, за него это делает Илон Маск, возглавивший новое министерство по достижению госэффективности совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами. На днях он провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном.