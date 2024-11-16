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Nikkei Asia: Трамп не увидится с иностранными лидерами до инаугурации

Законодательство Соединенных Штатов запрещает частным лицам встречаться с политиками по дипломатическим вопросам.
Карина Тазетдинова 2024-11-16 23:23:41
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPKeystone Press Agency Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп не будет встречаться с лидерами других государств пока не вступит в должность, передает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Команда... Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», — сказал собеседник издания.

Кроме того, законодательство Соединенных Штатов запрещает частным лицам встречаться с политиками по дипломатическим вопросам. В частности, поэтому Трамп не сможет встретиться с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Пока новый 47-й президент США отказывается от встреч с политиками, за него это делает Илон Маск, возглавивший новое министерство по достижению госэффективности совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами. На днях он провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

#сша #Трамп #дипломатия #инаугурация #Сигэру Исиба
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